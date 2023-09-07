На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

В 20:03 предупреждения начали действовать в Киеве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена вечером на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

В 20:03 (время совпадает с мск) предупреждения начали действовать в Киеве, затем в течение восьми минут в красной зоне оказалась вся страна.

В 20:56 предупреждение стали снимать в украинских регионах, к 20:59 оно была полностью отменено.

Ранее тревога объявлялась в некоторых восточных регионах страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области.

В новость внесены изменения (21:10 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.