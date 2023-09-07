В Москве таксист проехал на красный свет и сбил 10-летнего мальчика на переходе

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Водитель такси сбил ребенка на пешеходном переходе в центре Москвы, проехав на красный сигнал светофора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня около 18:10 на Нижегородской улице водитель автомашины такси совершил наезд на несовершеннолетнего. Пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. В столичной прокуратуре добавили, что, по предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что пострадал 10-летний мальчик.