7 сентября, 18:08

СК возбудил дело после смерти девушки от отравления шаурмой в Курской области

По уточненным данным правительства региона, всего пострадали 14 человек

ТАСС, 7 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шаурмой в торговой точке в Льгове Курской области, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

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"Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, девушка днем 6 сентября 2023 года купила шаурму в киоске на улице Гагарина в Льгове Курской области. Она почувствовала себя плохо после того, как она съела фаст-фуд. Девушка вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в районную больницу. "В связи с ухудшением состояния девушку госпитализировали в областную больницу, где, несмотря на принятые врачами меры, она скончалась. <…> Также по фактам обращения за медицинской помощью 9 человек со схожими симптомами после потребления в пищу приобретенной в том же месте шаурмы продолжается проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение", - добавили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, причастных к его совершению. По факту массового отравления жителей Курской области шаурмой проводится проверка, региональное управление Роспотребнадзора по Курской области осуществляет лабораторный контроль. По уточненным данным правительства региона, всего пострадали 14 человек. 

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