Суд оставил в силе приговор по делу о похищении и убийстве подростка в Пензенской области

Одному из подсудимых назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы

ТАСС, 7 сентября. Пензенский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 17-летнего подростка в Пензенском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В июне Пензенский районный суд признал трех жителей региона виновными по п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), одного из них - еще и в убийстве. Одному из подсудимых назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Двум другим соучастникам похищения - по 5 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с последующим ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. С виновного в убийстве суд взыскал в пользу родителей погибшего компенсацию морального вреда.

"Один из осужденных за похищение человека, а также его защитник подали апелляционные жалобы на приговор, в которых просили об оправдании. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, вечером 19 апреля 2022 года трое злоумышленников на автомобиле похитили 17-летнего знакомого и вывезли его в лесной массив вблизи села Большая Елань. В ходе ссоры один из мужчин убил юношу. В ту же ночь он вернулся на место происшествия и сбросил тело в реку Елань. Через два дня труп обнаружили в водоеме.