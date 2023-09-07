7 сентября, 18:44
Военная операция на Украине

В Брянске после атаки украинского БПЛА загорелось административное здание

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ТАСС, 7 сентября. Пожар произошел в административном здании в Брянске в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания", - написал он в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что никто не пострадал. Пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы прибыли на место. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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