В Брянске после атаки украинского БПЛА загорелось административное здание

Пострадавших нет

ТАСС, 7 сентября. Пожар произошел в административном здании в Брянске в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания", - написал он в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что никто не пострадал. Пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы прибыли на место.