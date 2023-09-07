В Брянске после атаки украинского БПЛА загорелось административное здание

ТАСС, 7 сентября. Пожар произошел в административном здании в Брянске в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что никто не пострадал. Пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы прибыли на место.