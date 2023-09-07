Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских БПЛА в Брянской области

Один из них уничтожен в воздухе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО РФ перехватили два украинских беспилотника над Брянской областью, один из них уничтожен в воздухе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Вечером 7 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе", - отметили в ведомстве.

По словам губернатора Александра Богомаза, БПЛА уничтожен на подлете к Выгоничскому району. Он также добавил, что пострадавших нет, а оперативные и экстренные службы работают на месте

Ранее в Минобороны России сообщали, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники над Брянской областью около 6:30 мск и около 7:00 мск. Также около 17:30 мск БПЛА самолетного типа был перехвачен над территорией региона.