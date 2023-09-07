В Москве водитель такси сбил мальчика

СК возбудил дело

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Водитель такси проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка в центре Москвы, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"На улице Нижегородской водитель автомобиля такси сбил ребенка. Малолетний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе. В настоящее время прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП.

"Следственный отдел по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Москве..

По данным следствия, водитель такси, двигаясь на автомобиле Kia по улице Нижегородской в Москве, совершил наезд на мальчика 2013 года. В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что ДТП произошло в 18:10 мск. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

"В настоящее время водитель такси задержан, с ним проводятся следственные действия. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего", - закончили в ГСУ.