7 сентября, 20:07
Военная операция на Украине

В Брянске ликвидировали возгорание административного здания, произошедшее после атаки БПЛА

В тушении пожара участвовали более 40 человек

ТАСС, 7 сентября. Возгорание административного здания, произошедшее после атаки украинского беспилотника, ликвидировали в Брянске. В тушении пожара участвовали более 40 человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня украинские террористы попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано", - написал он.

Губернатор добавил, что к тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники, более 40 человек личного состава. В результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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