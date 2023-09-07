В Брянске ликвидировали возгорание административного здания, произошедшее после атаки БПЛА

В тушении пожара участвовали более 40 человек

ТАСС, 7 сентября. Возгорание административного здания, произошедшее после атаки украинского беспилотника, ликвидировали в Брянске. В тушении пожара участвовали более 40 человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня украинские террористы попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано", - написал он.

Губернатор добавил, что к тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники, более 40 человек личного состава. В результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы.