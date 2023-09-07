В Астрахани произошел пожар в двухэтажном жилом доме

Площадь возгорания составила 600 кв. м

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном жилом доме произошел в Астрахани, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 22:58 (21:58 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахани, улица Куйбышева, дом 36. Общая площадь пожара - 600 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что к тушению возгорания привлекли 37 человек и 11 единиц техники.

Позже стало известно, что возгорание локализовано. "00:05 (23:05 мск) - локализация на месте пожара", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.