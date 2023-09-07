7 сентября, 20:26

В Гонконге объявили высшее штормовое предупреждение из-за сильнейшего за 139 лет ливня

В городе выпало 158,1 мм осадков, порывы ветра достигают 19,4 м/с

ГОНКОНГ, 7 сентября. /ТАСС/. Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила наивысшее, "черное", штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.

Ливень начался вечером и продолжил усиливаться к ночи, после чего в городе было введено грозовое предупреждение. По данным метеорологов, между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений.

Порывы ветра достигают 19,4 м/с. На полуострове Коулун количество осадков за несколько часов превысило 200 мм. Жителей города просят не покидать свои дома из-за угрозы затопления расположенных в низменности территорий.

Три крупнейших в городе оператора наземного общественного транспорта заявили о временном прекращении движения всех автобусов и маршрутных такси. Вестибюли некоторых станций метро оказались затоплены. Правительство города заявило о том, что рассмотрит возможность отменить занятия в школах в пятницу с учетом из ситуации.

Сильнейшие ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном "Хайкуй". "Черный" уровень штормового предупреждения был введен впервые с октября 2021 года. 

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© Информационное агентство ТАСС
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