В центре Москвы автомобиль Ferrari врезался в клумбу

Пострадавших нет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Ferrari не справился с управлением и врезался в клумбу в центре Москвы, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в клумбу на Садово-Кудринской улице, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, отметив, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и устанавливают причины произошедшего.