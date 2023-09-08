В Петербурге возбудили уголовное дело после госпитализации школьников с кишечной инфекцией

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту госпитализации учащихся одной из школ города, где были выявлены случаи острой кишечной инфекции. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

"В одной из школ Санкт-Петербурга специалистами зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, часть из которых госпитализированы в медицинские учреждения. По данному факту следственным отделом по Кировскому району Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи совместно с сотрудниками городского управления Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, повлекших за собой указанные последствия. "Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц) причастных к совершению указанного преступления", - добавили в управлении.

Ранее пресс-служба городского управления Роспотребнадзора сообщала о начале санитарно-эпидемиологического расследования в связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся школы №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. В инфекционные стационары города было госпитализировано 13 детей. Отмечалось, что питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет комбинат питания "Кировский". Управление организовало комплекс противоэпидемических мероприятий, ситуация находится на его контроле.