В Москве задержали бывшего сотрудника ЧОП, угрожавшего устроить взрыв в бизнес-центре

Мужчина был пьян

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который пьяным угрожал устроить взрыв в бизнес-центре на Варшавском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"7 сентября в ОМВД России по району Чертаново Северное города Москвы поступило сообщение о противоправных действиях гражданина в одном из административных зданий, расположенном на Варшавском шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что мужчина с внешними признаками опьянения пришел в здание бизнес-центра и требовал пропустить его. Получив отказ, он начал вести себя агрессивно, высказывая угрозы", - сказал собеседник агентства. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что, предварительно, задержанный - бывший сотрудник частной охранной организации, уволенный из бизнес центра, он угрожал устроить взрыв.

В ГУ МВД добавили, что после вызова сотрудников полиции мужчина поспешил скрыться. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний приезжий", - добавили в главке. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.