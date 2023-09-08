Следком Армении задержал на 72 часа журналиста Sputnik Армения и пророссийского блогера

По словам адвоката Лианы Григорян, сторона защиты считает, что Ашот Геворкян и Микаэл Бадалян не имеют ничего общего с предъявленным обвинением

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Следком Армении задержал на предварительные 72 часа обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна. Об этом сообщила журналистам адвокат Геворкяна Лиана Григорян.

"Ашот Геворкян и Микаэл Бадалян находятся в Следственном отделе Гориса, их арестовали на 72 часа. Сторона защиты считает, что они не имеют ничего общего с предъявленным обвинением", - отметила она.

Следствие обвиняет Бадаляна и Геворгяна в незаконном обороте оружия, местные СМИ пишут, что силовики якобы нашли в их машине оружие.

Ситуация с исчезновением

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее сообщил в Telegram-канале о том, что Бадалян пропал в Горисе. "Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера 6 сентября", - написал он. По словам Примакова, свидетелем похищения стал местный священник Армянской церкви. Глава Россотрудничества уточнил, что Бадаляна арестовывали ранее. По его словам, блогер даже сидел в тюрьме. Примаков отметил, что обвинения против Бадаляна многие трактовали как политические.

Как добавил Примаков, за сутки до похищения блогер участвовал в его программе на радио, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику". "Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире", - отметил Примаков. Он выразил надежду, что "компетентные органы республики незамедлительно разберутся в ситуации".