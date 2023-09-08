Суд в Москве избрал запрет действий молодым людям, вымогавшим деньги у директора магазина

Им нельзя общаться друг с другом и другими фигурантами дела

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы назначил запрет действий четырем участникам группы молодых людей, которые вымогали деньги у директора магазина под видом членов общественной организации, которая борется с продажей алкоголя несовершеннолетним.

"Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемым Сивакову Никите, Максимову Илье, Клепову Сергею и Саенко Вячеславу", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что по сути на них наложен один запрет: им нельзя общаться друг с другом и другими фигурантами дела, как лично так и через средства коммуникации. Остальных ограничений на них не наложено.

Все четверо являются совершеннолетними. Тем же, кто еще не достиг возраста 18 лет, суд меру пресечения избирать не стал.

Ранее в СК РФ по Москве ТАСС сообщили, что в Москве задержана группировка из девяти человек по подозрению в вымогательстве денег. По факту их действий возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, участники банды, в том числе и несовершеннолетние, представляясь сотрудниками общественной организации, потребовали у директора магазина на юге Москвы 30 тыс. рублей за неразглашение факта продажи алкоголя несовершеннолетнему. Директор магазина восприняла угрозы всерьез и отдала деньги.