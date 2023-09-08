На востоке Москвы произошел пожар в складском помещении

Площадь возгорания составляет 800 кв. м

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в складском помещении на Кусковской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"На Кусковской улице, 26б произошел пожар в одном из складских помещений, на месте работают пожарные", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 800 кв. метров, информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению пожара привлечено 29 единиц техники и более 90 человек.