Экс-начальника связи береговой охраны ФСБ арестовали по делу об афере на 153 млн рублей

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ капитан 1-го ранга Дмитрий Кафанов арестован по делу о мошенничестве с поставкой планшетных компьютеров для этого ведомства. Об этом сказано в постановлении 235-го Гарнизонного военного суда, который вынес решение по мере пресечения офицеру.

"Ходатайство следователя Главного военно-следственного управления СК РФ удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Кафанова Дмитрия Николаевича, ранее не судимого, меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 октября 2023 года", - говорится в документе. Там также отмечается, что под арест попал еще один офицер ФСБ, имя которого в постановлении не называется.

Из документа следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий - ООО "Радио-Навигатор" и ООО "НПП "Муромский радиоприбор". Последняя является официальным поставщиком систем связи и иного оборудования для ВМФ и других силовых ведомств России. А "Радио-Навигатор" является официальным дилером ОАО "Муромский радиозавод" и имеет эксклюзивные права на продажу портативной радиостанции речного диапазона VEGA VG-304. У правоохранителей возникли подозрения, что под видом новейших российских разработок в погранслужбу ФСБ поставляются китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд. При этом оплачивались эти приборы по завышенной цене. В ходе расследования дела возникли основания полагать причастность Кафанова и его коллеги к этой афере.

Материалы дела

"Согласно материалам дела, Российской Федерации в лице ФСБ России в результате произошедшего неправомерного перечисления в адрес ООО "Радио-Навигатор" средств федерального бюджета, повлекшего их утрату, причинен реальный материальный ущерб на сумму не менее 153 000 000 рублей. В связи с чем Кафанов, руководители ОАО "Муромский радиозавод", ООО "Радио-Навигатор" и иные неустановленные лица в 2014-2019 годах в составе организованной группы на территории г. Москвы, Московской и Владимирской областей в рамках исполнения государственного оборонного заказа, с использованием своего служебного положения похитили бюджетные денежные средства путем поставки и принятия несоответствующего условиям государственных контрактов оборудования под видом продукции ООО "НПП "Муромский радиоприбор" марки "Вега" по завышенной стоимости, в размере не менее 153 000 000 рублей", - сказано в постановлении об аресте капитана 1-го ранга. При этом большая часть документации этих предприятий, которая относилась к поставкам этого оборудования, была уничтожена.

Также там отмечается, что офицер вину не признал. "Вместе с тем, вина Кафанова в совершении инкриминируемого деяния, по мнению следствия, подтверждается заключениями специалистов, показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, протоколами обысков и осмотров предметов, вещественными и иными доказательствами", - подчеркивается в постановлении. В случае признания бывшего главного связиста береговой охраны ФСБ виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.