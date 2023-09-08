На Камчатке супругов признали виновными в нелегальной торговле крабом на 2,3 млн рублей

Полиция изъяла 1,3 тонны продукции

ТАСС, 8 сентября. Суд признал супружескую пару из Петропавловска-Камчатского виновной в незаконной продаже мяса краба. Правоохранительные органы изъяли продукцию стоимостью более 2,3 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.

"Пара признана виновной", - рассказал собеседник агентства.

Установлено, что 38-летний мужчина и 32-летняя женщина, находящиеся в браке, приобретали краб у лиц, осуществляющих промысел. Продукцию они хранили дома и продавали ее с помощью объявлений в социальных сетях. Всего было изъято 1,3 тонны краба стоимостью более 2,3 млн рублей.

В отношении супругов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд назначил им наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей на двоих. Незаконно добытый краб будет уничтожен.