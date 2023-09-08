8 сентября, 00:54

В Туве в результате ДТП погибли пять человек

Авария произошла на 926-м километре трассы Р-257 "Енисей"

ТАСС, 8 сентября. Пять человек погибли в ДТП на трассе Р-257 "Енисей" в Туве. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"Сегодня, 8 сентября, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" поступило сообщение о том, что на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались пять человек", - говорится в сообщении. 

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