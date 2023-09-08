В Забайкалье при пожаре погибла семья с двумя детьми

Возгорание произошло в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа в Забайкальском крае. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

"До прибытия огнеборцев жителями были извлечены тела трех погибших - женщины и двух детей. Позже в ходе тушения пожарными было обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства уточнили, что погибшим детям было 3 года и 6 лет.

Пожар произошел поздно вечером 7 сентября. В тушении участвовали добровольная пожарная дружина, сотрудники администрация села, а также расчеты пожарно-спасательной части. Всего было привлечено 25 человек и 5 единиц техники.

Локализовать пожар удалось около полуночи, полностью ликвидировать - в 00:32 (18:32 мск). Огонь уничтожил веранду, повредил квартиру на площади 70 кв. м. Причину возгорания устанавливают сотрудники Госпожнадзора. Из Читы на место происшествия направили специалиста испытательной пожарной лаборатории.