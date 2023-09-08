8 сентября, 02:07
Лесные пожары в России

В Якутии за сутки потушили 5 лесных пожаров на площади свыше 9 тыс. га

Возгорания ликвидировали в Ленском, Олекминском, Усть-Майском и Нюрбинском районах

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары на площади свыше 9 тыс. га ликвидировали в Якутии за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также
Хронология крупных пожаров в России

"На начало суток в Якутии действуют 11 лесных пожаров общей площадью 3 977 га. <…> За сутки ликвидировано 5 пожаров площадью 9 142 га в Ленском, Олекминском, Усть-Майском и Нюрбинском районах", - говорится в сообщении.

Пожары действуют на территории пяти районов Якутии: четыре - в Олекминском районе, три - в Нерюнгринском, два - в Алданском, по одному - в Кобяйском и Ленском. Из них локализовано 2 возгорания на площади 805 га. В тушении пожаров участвуют 92 человека, задействовано 3 единицы лесопожарной техники. К патрулированию лесов и ликвидации возгораний привлечена авиация.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация