ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике

Женщина находится под стражей

ТАСС, 8 сентября. Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене 21-летней жительнице Читы, которая по просьбе представителя Государственной пограничной службы Украины фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии и видеозаписи. Как уточнили ТАСС в Забайкальском краевом суде, обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.

"Забайкальский краевой суд оставил под стражей жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ). 21-летняя девушка познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем Государственной пограничной службы Украины и по его просьбе фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии, а также сделанные параллельно видеозаписи. Согласно заключению специалистов штаба Восточного военного округа, эти сведения, при получении их иностранным государством, могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности РФ", - рассказала собеседница агентства.

Кроме того, по данным суда, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, которые отправлялись в зону СВО, "а также отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне".

"Она открыто, в том числе в социальных сетях, выражала свою позицию относительно проведения СВО, являясь ее ярым противником, что, по показаниям свидетелей, отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась", - говорится в сообщении пресс-службы Забайкальского краевого суда. По словам обвиняемой, она рассчитывала со временем уехать на территорию Украины, ожидая поступления денег для переезда от своего знакомого по переписке.

Девушка была задержана 10 июля 2023 года, а днем позже в отношении нее избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, которая в настоящее время продлена до 2 ноября 2023 года. Свою вину она признала в полном объеме. "Однако с учетом вышесказанного и с имеющимися доказательствами в деле - ее неоднократной передачей фото и видеозаписей представителю Государственной пограничной службы Украины - Забайкальский краевой суд оставил постановление о продлении срока содержания под стражей без изменения", - резюмировали в суде.