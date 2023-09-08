В Красноярске задержали подозреваемого в лжеминировании административного здания

В отношении мужчины завели уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в лжеминировании одного из административных зданий Центрального района Красноярска. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю и при силовой поддержке отряда специального назначения краевой полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый житель краевого центра 1962 г. р.", - сообщили в ведомстве.

Мужчина в конце августа позвонил в полицию и сообщил о том, что в одно из административных зданий в центре города заминировано. Сообщение оказалось ложным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о терроризме (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Как пояснил сам подозреваемый, он сообщил о минировании из-за обиды на сотрудников административного здания.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 8 лет лишения свободы.