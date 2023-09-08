В пяти районах Благовещенска фиксируют аварии на ЛЭП из-за шквалистого ветра

На территории города с 7 по 9 сентября действует режим повышенной готовности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Аварии на линиях электропередачи фиксируются в пяти районах Благовещенска Амурской области из-за шквалистого ветра, сообщили ТАСС в "Амурских коммунальных системах" (АКС).

"В связи с ухудшением погодных условий, шквалистым ветром на территории Благовещенска в частном секторе наблюдаются отключения на линиях электропередачи. На данный момент зафиксированы аварии в пяти районах Благовещенска. Это более десятка частных домов", - сообщили в АКС.

В компании уточнили, что ситуация с отключением домов меняется каждую секунду. Специалисты фиксируют точечные обрывы и схлесты проводов, падение веток и деревьев на линии. Сотрудники АКС оперативно выезжают на места для оценки дефектов и восстановления подключения потребителей.

С 7 по 9 сентября в Благовещенске действует режим повышенной готовности. По информации синоптиков, 8 сентября через северные районы Приамурья проходит активный западный циклон, который приносит дожди и ливни, а также усиление ветра в порывах до 27 м/с по всей области.