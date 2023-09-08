8 сентября, 02:40

Суд в Новосибирске арестовал подростка по обвинению в диверсии на железной дороге

Несовершеннолетний будет находиться под стражей до 6 ноября

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд заключил под стражу на два месяца подростка по обвинению в диверсии на железной дороге. Об этом сообщается на сайте суда.

"Избрана мера пресечения несовершеннолетнему по обвинению в совершении диверсии на железной дороге. <...> Несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 6 ноября", - говорится в сообщении.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Дело расследуется отделом по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального управления СК на транспорте. 

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