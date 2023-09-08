Ураган "Ли" в Атлантическом океане усилился до пятой категории

На большей части восточного побережья США ожидаются опасные прибои

ТАСС, 8 сентября. Ураган "Ли", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, максимальная поддерживаемая скорость ветра составляет более 72 м/с.

Ураган движется на северо-запад со скоростью 22 км/ч и в настоящее время находится в 1 135 км к востоку от Ливардских островов. Ожидается, что "Ли" в ближайшие дни будет продолжать движение.

Порожденные ураганом волны в пятницу достигнут Малых Антильских островов и американского Пуэрто-Рико, предупреждают синоптики. Опасные прибои ожидаются на большей части восточного побережья США, начиная с воскресенья.