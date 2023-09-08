В Хабаровском крае начали проверку из-за видео с избиением инвалида подростками

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуроры начали проверку после публикации в соцсетях видео с избиением инвалида группой подростков в Амурске. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.
"В ходе проверки <...> [будет] дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Сейчас выясняется, состоят ли подростки либо их семьи на профилактическом учете.
Ранее в сети появилось видео, где подростки на протяжении нескольких часов бьют мужчину руками и ногами, издеваются над ним.