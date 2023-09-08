8 сентября, 04:17

В Хабаровском крае начали проверку из-за видео с избиением инвалида подростками

Прокуратура выяснит, состоят ли несовершеннолетние на профилактическом учете

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуроры начали проверку после публикации в соцсетях видео с избиением инвалида группой подростков в Амурске. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"В ходе проверки <...> [будет] дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сейчас выясняется, состоят ли подростки либо их семьи на профилактическом учете.

Ранее в сети появилось видео, где подростки на протяжении нескольких часов бьют мужчину руками и ногами, издеваются над ним. 

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РоссияХабаровский край
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