В Хабаровском крае начали проверку из-за видео с избиением инвалида подростками

Прокуратура выяснит, состоят ли несовершеннолетние на профилактическом учете

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуроры начали проверку после публикации в соцсетях видео с избиением инвалида группой подростков в Амурске. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"В ходе проверки <...> [будет] дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сейчас выясняется, состоят ли подростки либо их семьи на профилактическом учете.

Ранее в сети появилось видео, где подростки на протяжении нескольких часов бьют мужчину руками и ногами, издеваются над ним.