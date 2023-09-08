На Камчатке возбудили уголовное дело об истязании двоих детей матерью

Мальчиков 2013 и 2015 годов рождения забрали из семьи

ТАСС, 8 сентября. Следственные органы Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы об истязании ею своих детей - двух мальчиков 2013 и 2015 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

"По версии следствия, в период с января 2019 года по май 2023 года местная жительница, будучи недовольной успеваемостью и поведением малолетних сыновей <...>, под видом осуществления мер образовательного и воспитательного характера причиняла детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. Дети из семьи изъяты и помещены в социальное учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело в отношении 27-летней женщины возбуждено по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетних). Устанавливаются детали произошедшего, проводятся следственные действия.