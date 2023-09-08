Министра лесного хозяйства и главу Авиалесоохраны Тувы отстранили от должностей из-за ДТП

Авария произошла в Улуг-Хемском районе, погибли пять человек

ТАСС, 8 сентября. Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководитель региональной Авиалесоохраны отстранены от своих должностей из-за того, что не обеспечили контроль в подведомственном учреждении, водитель которого стал виновником ДТП, где погибли пять человек. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Мы установили, что одним из автомобилей - участников ДТП в Улуг-Хемском районе стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза - ГАУ РТ "Авиалесоохрана". По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз. <…> В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении", - написал глава региона.