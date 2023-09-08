В Южном Китае зафиксировали рекордные уровни осадков

В Шэньчжэне частично затопило метрополитен, передает китайское телевидение

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Рекордный уровень осадков отмечается в провинции Гуандун (Южный Китай), в Шэньчжэне частично затопило метрополитен. Об этом сообщает китайское телевидение.

По сообщениям, в дельте реки Чжуцзян (южнокитайская провинция Гуандун) из-за ливней сложилась "чрезвычайно высокая опасность разливов малых и средних рек, внезапных наводнений, геологических катастроф и подтопления городов и сельских районов".

По данным метеорологической обсерватории Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун), этот мегаполис переживает сильнейший в нынешнем году шторм, "который достиг особенно серьезного уровня воздействия".

В городе Шэньчжэнь интенсивность осадков превысила исторические максимумы за все время метеорологических наблюдений. Затоплены ветки городского метрополитена. Судя по кадрам в соцсетях, в Шэньчжэне многие улицы покрыты водой до уровня второго этажа. Идут спасательные работы, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Государственный метеорологический центр Китая в пятницу утром обнародовал повышенное желтое предупреждение о ливнях и грозах на большей части территории страны, "поскольку ожидается, что сильные ливни обрушатся на север, северо-запад и юг Китая". По данным центра, с 8 утра пятницы до 8 утра субботы сильные осадки ожидаются в провинциях Гуандун, Хайнань, Ганьсу, Шэньси, Хэбэй, Гуанси-Чжуанском автономном районе и в Пекине.

Метеорологи рекомендуют местным властям подготовиться к ливням. Энергетикам предложено отключить внешние источники питания, подверженные риску затопления. Во многих районах приостановлены работы на открытых площадках. Закрыты школы и дошкольные учреждения.