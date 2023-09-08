В Забайкалье четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Среди них оказались двое детей

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за пожара в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

"В ночь на 8 сентября произошло возгорание жилого дома, при тушении пожара обнаружены тела четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам", - говорится в сообщении.

При пожаре погибли 26-летний мужчина, его 23-летняя жена и двое сыновей в возрасте двух и пяти лет. На место происшествия выехали следователи. Они осмотрели дома, опросили жителей села и назначили необходимые экспертизы. По одной из версий, пожар мог начаться из-за замыкания проводки.

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края также сообщили, что организовали проверку. Представители надзорного ведомства оценят соблюдение требований пожарной безопасности и действия органов системы профилактики по работе с семьей. Также на контроль поставлена проверка, которую проводят правоохранительные органы.