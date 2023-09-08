В Приамурье 35 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного ветра

В девяти пунктах аварию уже устранили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Жители 35 населенных пунктов в 10 муниципалитетах остались без электричества из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с, сообщили в пятницу Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. В девяти пунктах аварию уже устранили.

"Из-за шквалистого ветра жители 35 населенных пунктов 10 муниципальных образования Амурской области остались без электричества", - говорится в сообщении.

В девяти населенных пунктах аварию устранили, без света остаются жители 26 населенных пунктов Шимановского, Зейского, Тамбовском округов, Мазановского и Магдагачинского районов, а также часть жителей Благовещенска, Белогорска и Шимановска. По информации Дальневосточной распределительной компании, жителям вернут электроэнергию в ближайшее время. Для аварийных бригад установлен круглосуточный режим работы.

Кроме того, ветер повредил кровельное покрытие Дома культуры в селе Марково Благовещенского округа и одного из общежитий в Благовещенске. По информации администрации Благовещенского округа, в Марково на нескольких адресах ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Также из-за сильных порывов ветра в селе Саскаль Шимановского округа на центральной котельной произошло обрушение трубы, еще в трех муниципалитетах зафиксировано падение пяти деревьев. В Белогорске также ветер повалил деревья, на нескольких автобусных остановках сдуло боковые панели. Местный городской парк закрыли для посещения, а в школах запретили мероприятия.

По информации синоптиков, 8 сентября через северные районы Приамурья проходит активный западный циклон, который приносит очень сильные дожди и ливни, а также усиление ветра в порывах до 27 м/с по всей области. Все оперативные службы проводят аварийно-восстановительные работы. Действует режим повышенной готовности.