Защита опротестует решение о задержании блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Как сообщила адвокат, оружие, обнаруженное в машине журналиста, не принадлежит ни одному из них

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Защита обозревателя "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна опротестует решение об их задержании в республике, поскольку оружие, обнаруженное в машине журналиста, не принадлежит ни одному из них. Об этом сообщила ТАСС адвокат задержанных.

"Защита Ашота Геворкяна и Михаила Бадаляна опротестует решение о правомерности задержания на 72 часа, - отметила она. - То, что случилось, является недоразумением. Найденное оружие в машине Ашота Геворкяна не принадлежит ни Михаилу Бадаляну, ни Ашоту Геворкяну, а [принадлежит] третьему человеку".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Армении задержал Бадаляна и Геворкяна на 72 часа. Они обвиняются в незаконном обороте оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей Москвы и Еревана.