В Грузии из-за проливного дождя пропали три человека

Двое из них несовершеннолетние

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, двое из которых несовершеннолетние, пропали в грузинском крае Гурия в результате проливного дождя. Об этом сообщили в МВД республики.

"В результате большого количества осадков подтоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодия, сломаны деревья, сошли земельные массы, несколько сел региона Гурии оторваны от внешнего мира. <...> На данном этапе в Гурии, в разных селах ведутся мероприятия по поиску трех человек, в том числе двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сильный дождь на западе Грузии начался в ночь на пятницу. В Гурии сильно пострадал Ланчхутский район. Стихия обрушилась и на курортный город Кобулети в Аджарии. Там подтоплены первые этажи и подвалы домов. Спасатели уже откачивают воду.

По информации департамента автомобильных дорог Минрегионразвития, из-за опасности схода оползней закрыты дороги Шухути - Ацана - Мамати - Дзимити и Самтредия - Ланчхути - Григолети.