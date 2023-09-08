Подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Митволя арестовали до 22 октября

По версии правоохранительных органов, Елена Магомедселимова оформила от имени экс-замглавы Росприроднадзора поддельную нотариальную доверенность о том, что она была уполномочена быть его представителем в Первом Абу-Даби Банке

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Суд в Красноярске арестовал до 22 октября Елену Магомедселимову, подозреваемую в хищении 136 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося под следствием по делу о строительстве красноярского метро. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

"Центральный районный суд города Красноярска 8 сентября 2023 года избрал меру пресечения в отношении Елены Магомедселимовой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Магомедселимова подозревается в краже у Олега Митволя более 136 млн рублей. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

По версии правоохранительных органов, женщина оформила от имени Митволя поддельную нотариальную доверенность о том, что она была уполномочена быть его представителем в Первом Абу-Даби Банке с правом распоряжения денежными средствами. В марте 2023 года она, как считают правоохранительные органы, находясь в Дубае (ОАЭ), списала 5,5 млн дирхамов (136,1 млн рублей).

Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения была заменена на домашний арест.