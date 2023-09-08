В центре Курска произошел пожар в трехэтажном здании

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Пожар в трехэтажном здании произошел в центре Курска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.

"Поступило сообщение о загорании в здании по адресу: г. Курск, ул. 3-я Кожевенная. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание здания размерами 30 на 15 [м]", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в настоящее время возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.

"Пожар локализован. Открытое горение ликвидировано. Ведется проливка и разбор конструкций", - говорится в распространенном сообщении.

К ликвидации пожара привлекали 10 единиц техники и порядка 40 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.