Суд оставил под стражей подозреваемого в поджоге подростков в Курганской области

Ему вменяют убийство, совершенное с особой жестокостью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Курганский областной суд оставил под стражей подозреваемого в поджоге двух подростков в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа Курганской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Постановление Лебяжьевского районного суда о мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бурцева оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, злоумышленника подозревают в совершении убийства с особой жестокостью (ст. 105 ч. 2 п. "д"; ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. "а", "д" УК РФ).

Ранее полиция задержала 22-летнего неработающего местного жителя, который поджег двух подростков и скрылся. Один из пострадавших впоследствии умер.