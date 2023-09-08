СМИ: в Гонконге из-за сильнейшего ливня пострадали свыше 100 человек

Как сообщила газета South China Morning Post, четыре человека получили серьезные травмы

ГОНКОНГ, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 102 человека пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на город сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, четыре человека - двое мужчин и две женщины - получили серьезные травмы.

В ночь на пятницу Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила самое высокое, черное, штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. По данным метеорологов, между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений.

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В настоящее время движение наземного общественного транспорта в ряде районов Гонконга частично восстановлено. Метро функционирует в ограниченном режиме: в результате ливня вестибюли некоторых станций оказались затоплены. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу отменены из-за непогоды. Школы города закрыты. Жителям рекомендовано не покидать дома без острой необходимости.

Сильнейшие ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном "Хайкуй". Черный уровень штормового предупреждения был введен впервые с октября 2021 года.