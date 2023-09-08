Женщине за покушение на убийство дочери под Рязанью назначили три года ограничения свободы

Без медицинской помощи она родила девочку и оставила в лесу

ТАСС, 8 сентября. Суд в Рязанской области приговорил к ограничению свободы на три года 20-летнюю женщину за покушение на убийство своей новорожденной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Женщина признала вину в полном объеме и рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, 20-летнюю уроженку Липецкой области признали виновной в покушении на убийство новорожденной дочери (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ). 7 июня 2023 года в Старожиловском районе Рязанской области женщина по месту проживания без медицинской помощи родила девочку. После родов она отнесла и оставила младенца в расположенной неподалеку от дома лесополосе. "Плач новорожденной услышал проходивший мимо местный житель, он вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Девочку доставили в перинатальный центр, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь", - пояснили в пресс-службе.