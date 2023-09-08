В СК Армении заявили, что по делу Бадаляна и Геворкяна изъяли автомат, патроны и гранаты

Блогер и обозреватель "Sputnik Армения" были задержаны 7 сентября в городе Горисе

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Следствие изъяло автомат, боевые патроны, гранаты и другие виды оружия по делу пророссийского блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна, которые были задержаны в четверг в городе Горисе. Об этом говорится в сообщении СК Армении.

"В ходе предварительного расследования были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат Калашникова, боевые патроны, гранаты, детонаторы гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военного имущества, кусты конопли", - отмечается в сообщении.

Кроме Геворкяна и Бадаляна, также были задержаны еще пять человек, имена которых не сообщаются. Ранее адвокат задержанного блогера и журналиста сообщила ТАСС, что собирается опротестовать решение об их аресте, добавив, что найденное оружие принадлежит другому человеку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данный инцидент, заявила, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей Москвы и Еревана.