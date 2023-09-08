В Амурске после избиения инвалида подростками возбудили дело

В отношении родителей подозреваемых составили административные протоколы

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве из-за избиения инвалида подростками. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственным отделом по городу Амурску СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, где подростки бьют мужчину руками и ногами, издеваются над ним. Сообщалось, что прокуроры начали проверку.

По версии следствия, инцидент произошел накануне ночью в Амурске. Двое несовершеннолетних нанесли множественные удары мужчине, который в связи с состоянием здоровья не мог оказать им сопротивление. Угрозы его жизни нет, он проходит обследование в медицинском учреждении.

Полиция установила участников избиения, сообщили в УМВД России по региону, им 14 и 15 лет. Младший состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел, второй ранее на учете в полиции не состоял. В отношении родителей подростков составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Тяжесть вреда здоровью попавшего в больницу мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

По информации следователей, решается вопрос о заключении подростков под стражу.