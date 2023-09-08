В Орле заочно арестовали гражданина Украины за хищение средств гособоронзаказа

Обвиняемый украл из бюджета 29,7 млн рублей

ТАСС, 8 сентября. Суд в Орле заочно арестовал гражданина Украины Виктора Бондарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере за хищение средств из гособоронзаказа. Он объявлен в международный розыск, следует из данных судебной системы региона.

"Бондареву Виктору, гражданину Украины, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания. <…> Предметом тщательной проверки суда первой инстанции являлись и данные об отсутствии Бондарева на территории РФ. Эти сведения свидетельствуют об обоснованности вынесения следователем постановлений о розыске Бондарева и объявлении его в международный розыск", - говорится в постановлении.

Согласно предъявленному обвинению, Бондарев по предварительному сговору обманом похитил бюджетные средства, выделенные из государственного оборонного заказа РФ, в размере 29,7 млн рублей. Обвиняемый действовал под видом осуществления деятельности по выполнению строительно-монтажных работ на объекте "Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила "Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет".