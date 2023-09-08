В Астрахани сгорел еще один расселенный ранее дом - объект культурного наследия

Предварительная причина пожара - поджог

АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Двухэтажный дом на улице Куйбышева в Астрахани, где в ночь на пятницу начался пожар, потушить который удалось лишь к утру, является нежилым, расселенным ранее объектом культурного наследия регионального значения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось об организованной проверке по факту пожара, произошедшим 5 сентября в Астрахани на улице Адмиралтейской, 52 еще в одном расселенном ранее нежилом доме, являющимся объектом культурного наследия регионального значения.

"В ночь на 8 сентября 2023 года, в двухэтажном нежилом доме 38 по улице Куйбышева г. Астрахани произошел пожар. Расселенный ранее дом является объектом культурного наследия регионального значения и поставлен на государственную охрану. Прокуратура области организовала проверку в связи с пожаром на объекте культурного наследия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место ЧП выезжал прокурор Ленинского района города Евгений Овчинников. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин и условий произошедшего.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области, в результате пожара произошло загорание кровли, внешней, внутренней отделки нежилого здания и вещей б/у на общей площади 600 кв. м. "Предварительная причина пожара - поджог (умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня, искусственное инициирование горения)", - говорится в сообщении ведомства.

Историческая часть города Астрахани представляет собой застройку купеческих домов XIX - начала ХХ веков. В регионе зарегистрировано около 900 объектов культурного наследия регионального и федерального значения.