В пострадавших от наводнения районах Болгарии продолжаются восстановительные работы

Начинает работу специальная комиссия, которая определит причины масштабных разрушений в зоне наводнений

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Восстановительные работы продолжаются на юге черноморского побережья Болгарии, пострадавшем от наводнения 5 сентября. Об этом в отчете перед депутатами парламента сообщил премьер-министр Николай Денков. Трансляция велась на сайте парламента.

"Ситуация постепенно нормализуется, в районе восстановлено электро- и водоснабжение, идут ремонты мостов и дорожного полотна. Пострадавшим от наводнения оказывается необходимая помощь", - сообщил Денков.

Глава правительства подчеркнул, что начинает работу специальная комиссия, которая определит причины масштабных разрушений в зоне наводнений, в том числе причины повреждения моста в районе Царева при обрушении которого погибли три человека.

В результате проливных дождей в районе Царево 5 сентября за сутки выпало 330 мм осадков, улицы прибрежных городов и сел были затоплены, разрушены многие мосты и дороги. Погибли четыре человека.

В Болгарии объявлен день национального траура, государственные флаги приспущены, повсеместно отменены развлекательные мероприятия. Депутаты почтили память погибших минутой молчания. Соболезнование болгарскому народу в связи с трагическим наводнением в Царево высказало посольство России.