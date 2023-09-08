В больницах Петербурга остаются девять пострадавших в ДТП велосипедисток

В больницы города из медучреждений Ленобласти перевели трех девочек в состоянии средней степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Девять девочек-спортсменок, пострадавших в ДТП в Ленинградской области, находятся в больницах Петербурга, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

"Три девочки 14 и 15 лет, пострадавшие на трассе "Скандинавия", переведены по результатам телемедицинских консультаций из больницы Ленобласти в городские больницы Санкт-Петербурга. Две девочки - в детскую больницу №2 Марии Магдалины и еще одна - в центр высоких технологий имени Раухфуса. Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что к девочкам начали приезжать родители.

Как сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в своем Telegram-канале, всех пострадавших девочек 8 сентября переведут в клинику вуза из-за необходимости в комплексном лечении с привлечением ведущих врачей различного профиля. В частности, переведут из городской больницы №40 самую тяжелую пациентку, у нее сложные переломы позвоночника и другие травмы.

Ранее в пресс-службе сообщили, что накануне шесть девочек перевели в Петербург. Две из них находятся в тяжелом состоянии, четыре - в состоянии средней степени тяжести.