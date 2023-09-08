В Тюмени четыре машины столкнулись на путепроводе

Пострадали два человека

ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Массовое ДТП произошло на путепроводе в Тюмени, где из-за дорожных работ ограничено движение. Четыре автомобиля столкнулись, два человека пострадали, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"На путепроводе, в месте, где движение по одной полосе ограничено из-за проведения дорожных работ, столкнулись четыре автомобиля: Mercedes, Infiniti, Mazda и Renault. Предварительно, Infiniti въехал в задний бампер автомобиля Mercedes, когда он резко перестроился, от удара Mercedes развернуло на дороге, после этого Mazda въехала в Infiniti, а в нее - Renault. В аварии пострадали два человека: 32-летний водитель Mercedes и 22-летняя пассажирка Infiniti. Обоим пострадавшим помощь оказана на месте, без госпитализации", - говорится в сообщении.

Проезд по путепроводу затруднен, движение осуществляется по одной полосе, образовался затор.