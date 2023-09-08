ФТС назвала недостоверной информацию о пожаре в здании ведомства в Москве

В службе сообщили, что объекты таможенной инфраструктуры не располагаются по адресу ул. Кусковская, д. 26б,

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России назвала недостоверной распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что в ночь на 8 сентября на востоке Москвы загорелось здание, принадлежащее ведомству. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФТС.

"По адресу ул. Кусковская, д. 26б, объекты таможенной инфраструктуры не располагаются", - сообщили в службе.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что помещения по указанному адресу принадлежат ФТС.

В 00:02 в МЧС поступило сообщение о пожаре на Кусковской улице в Москве. Прибывшие пожарно-спасательные службы обнаружили, что произошло возгорание в складских помещениях. Площадь пожара составила 800 кв. метров, информации о пострадавших не поступало. Пожар был локализован и ликвидирован в течение трех часов.