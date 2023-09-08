В Алтайском крае пропала 12-летняя девочка

Ее ищут более 300 человек, сообщили в СУ СК региона

БАРНАУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур, волонтеры и другие жители Алтайского края занимаются поиском пропавшей 12-летней девочки, привлечено более 300 человек. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в СУ СК по региону.

"Более 300 представителей силовых структур, а также волонтеры и неравнодушные граждане занимаются поисками девочки. Следственным управлением СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в городе Барнауле", - сказано в сообщении.

Местонахождение девочки неизвестно с 7 сентября. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, последний раз пропавшую видели возле магазина "Магнит" в Барнауле на Комсомольском проспекте, 86. Девочка была одета в вязаную кофту черно-белого цвета в горизонтальную полоску, сверху - куртка темно-синего цвета с блестками и капюшоном, черные брюки, черные туфли. Рост пропавшей 150 см, телосложение - худощавое, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на определение местонахождения девочки.