В ДНР украинского морпеха приговорили к 18 годам за попытку убийства прохожего в Мариуполе

По данным следствия, в марте 2022 года осужденный выстрелил не менее 10 раз из автомата Калашникова в гражданского, который оказался вблизи позиций украинской армии

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Украинский морпех приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к 18 годам колонии за попытку убийства прохожего в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего командира зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дениса Харченко. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Харченко к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление было совершено в марте 2022 года на одной из боевых позиций украинской армии. Осужденный произвел не менее 10 прицельных выстрелов из автомата Калашникова в гражданского мужчину, который оказался вблизи позиций. Мужчина успел укрыться от огня и покинуть зону обстрела.