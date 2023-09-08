Избирком Херсонской области переместился из-за объявленной ракетной атаки

В другом помещении нет видео-конференц-связи, отметил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области была вынуждена переместиться из-за объявленной ракетной атаки, сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев на брифинге в информационном центре ЦИК.

"У нас в Херсоне (в Херсонской области - прим. ТАСС) объявлена ракетная атака, избирательная комиссия субъектовая вынуждена перейти на "запасной аэродром", где видео-конференц-связи нет", - сказал он.

В рамках единого дня голосования в Херсонской области проходят первые выборы областной думы.