8 сентября, 08:28

Избирком Херсонской области переместился из-за объявленной ракетной атаки

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

В другом помещении нет видео-конференц-связи, отметил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области была вынуждена переместиться из-за объявленной ракетной атаки, сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев на брифинге в информационном центре ЦИК.

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"У нас в Херсоне (в Херсонской области - прим. ТАСС) объявлена ракетная атака, избирательная комиссия субъектовая вынуждена перейти на "запасной аэродром", где видео-конференц-связи нет", - сказал он.

В рамках единого дня голосования в Херсонской области проходят первые выборы областной думы. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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